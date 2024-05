Mann stürzt mit Kastenwagen Böschung hinab: Fahrer gestorben

Fuldabrück (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Unfall mit seinem Kastenwagen im Landkreis Kassel gestorben. Der 48-Jährige sei mit dem Fahrzeug kurz vor Ortseingang Fuldabrück-Dörnhagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugenaussagen zufolge stürzte er dann eine Böschung hinab und fuhr über einen Radweg. Auf einer Grünfläche sei sein Wagen zum Stehen gekommen.

Der Mann war zunächst in dem Fahrzeug eingeklemmt, Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt, starb aber noch an der Unfallstelle. Warum er von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll bei der Ermittlung der Unfallursache helfen. Die Kreisstraße 16 war in beide Richtungen gesperrt.