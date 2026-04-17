Ungewöhnlich

Mann taucht mit Handschellen gefesselt auf Wache auf

Mit Handschellen an den Handgelenken erscheint ein Mann auf einer Wache in Rastatt. Die Polizei muss zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, um ihn zu befreien.

Die Handschellen konnten mit einem Bolzenschneider durchtrennt werden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Handschellen konnten mit einem Bolzenschneider durchtrennt werden. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - Ein mit Handschellen gefesselter Mann ist in Rastatt auf einem Polizeirevier aufgetaucht. Der 28-Jährige habe die dortigen Polizisten wegen ihrer Kenntnisse über Handschellen um Hilfe gebeten, teilte die Behörde mit. Die Handschellen seien «zweckentfremdet» worden und ließen sich nicht mehr öffnen. Schließlich konnte der Mann in der Nacht zum Sonntag mit einem Bolzenschneider befreit werden. Strafbare Handlungen lagen den Angaben nach keine vor, weshalb nicht weiter zum Hintergrund der Fesselung ermittelt wurde.

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