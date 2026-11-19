Mann tot in Pflegeheim gefunden - Mitbewohner unter Verdacht
Frühmorgens entdeckt eine Pflegekraft einen 61-Jährigen tot in seinem Zimmer. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus - und haben einen Verdächtigen.
Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Mann ist in seinem Zimmer in einem Pflegeheim im südhessischen Wald-Michelbach mutmaßlich getötet worden. Als Verdächtiger wurde am Dienstag noch am Tatort ein Mitbewohner des Toten festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der 71-Jährige sei am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Er wird demnach nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.
Der Tote war den Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen von einer Pflegekraft gefunden worden. Bei der Obduktion sei äußere Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt worden. «Aufgrund der Gesamtumstände gehen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei von einem Tötungsdelikt aus», hieß es. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht und verwiesen auf die laufenden Ermittlungen.