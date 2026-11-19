Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Mann ist in seinem Zimmer in einem Pflegeheim im südhessischen Wald-Michelbach mutmaßlich getötet worden. Als Verdächtiger wurde am Dienstag noch am Tatort ein Mitbewohner des Toten festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der 71-Jährige sei am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Er wird demnach nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.