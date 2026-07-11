Mann überrollt mit Mähdrescher versehentlich seine Ehefrau
Schwerer Unfall bei Feldarbeiten: Ein Mähdrescher verletzt eine Frau schwer. Ihr eigener Mann sitzt am Steuer.
Ammerbuch (dpa/lsw) - Ein Mann hat bei Feldarbeiten in Ammerbuch (Landkreis Tübingen) versehentlich seine Ehefrau mit seinem Mähdrescher überrollt. Die Frau kam mit schweren Verletzungen an einem Bein ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.
Der 70-Jährige erntete am Freitagabend mit dem Mähdrescher ein Feld ab, als ihm seine Frau etwas zu trinken geben wollte. Als er sich zu ihr lehnte, soll er aus Versehen den Mähdrescher gestartet haben. Die etwa zehn Tonnen schwere Arbeitsmaschine erfasste die Ehefrau. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.