Keine Verletzten

Mann flieht vor Kontrolle – SEK stürmt Karlsruher Wohnung

Ein Mann flieht vor einer Kontrolle und taucht plötzlich in einer fremden Wohnung unter. Die Polizei steht vor der Tür, doch er möchte nicht raus. Schließlich greift das SEK ein.

Der Mann ist aus bislang unbekanntem Grund vor der Polizei davongelaufen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Mann ist aus bislang unbekanntem Grund vor der Polizei davongelaufen. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Karlsruhe in einer fremden Wohnung versteckt. Der 43-Jährige wurde letztendlich vom Spezialeinsatzkommando (SEK) in der Wohnung festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort befanden sich zu dem Zeitpunkt auch weitere Menschen. Verletzt wurde niemand und laut Polizei bestand auch keine Gefahr. Die Beamten hatten demnach Kontakt zu dem Mann, der die Wohnung nicht verlassen wollte. Es gab keine Hinweise, dass der 43-Jährige bewaffnet sein könnte.

Warum der Mann flüchtete, ist bislang unbekannt. Polizisten wollten ihn in der Südstadt kontrollieren. Daraufhin lief er davon. Unklar ist außerdem, ob der Mann die Menschen in der Wohnung kennt.

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