Mann flieht vor Kontrolle – SEK stürmt Karlsruher Wohnung

Karlsruhe (dpa/lsw) - Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Karlsruhe in einer fremden Wohnung versteckt. Der 43-Jährige wurde letztendlich vom Spezialeinsatzkommando (SEK) in der Wohnung festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort befanden sich zu dem Zeitpunkt auch weitere Menschen. Verletzt wurde niemand und laut Polizei bestand auch keine Gefahr. Die Beamten hatten demnach Kontakt zu dem Mann, der die Wohnung nicht verlassen wollte. Es gab keine Hinweise, dass der 43-Jährige bewaffnet sein könnte.