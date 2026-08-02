Mann verursacht betrunken Unfall - sieben Beifahrer im Auto
Mehr als zwei Promille: Nach einem Zusammenstoß im Zollernalbkreis muss ein 61-Jähriger seinen Führerschein direkt abgeben. Was die Polizei zum Unfall berichtet.
Schömberg (dpa/lsw) - Ein Mann hat mit sieben Mitfahrern im Auto im Zollernalbkreis betrunken einen Unfall verursacht. Dabei wurde ein Zehnjähriger aus dem Auto des Mannes leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest bei dem 61 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.
Der Mann war am Samstagabend in den Gegenverkehr in Schömberg geraten und dort mit dem Fahrzeug einer 37-Jährigen zusammengestoßen. Nach dem Unfall musste er laut Polizei seinen Führerschein direkt abgeben.