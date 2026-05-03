St. Johann

Mann von eigenem Traktor überrollt – Lebensgefahr

Handbremse vergessen, Motor läuft: Ein Traktor setzt sich selbstständig in Bewegung. Was dann passiert, ist dramatisch – und endet erst nach 70 Metern an einem Baum.

Der Mann wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Der Mann wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

St. Johann (dpa/lsw) - Ein 58‑jähriger Mann ist in St. Johann im Kreis Reutlingen von seinem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann machte gerade Arbeiten an seinem Trecker, als sich die Zugmaschine und der Anhänger selbstständig in Bewegung setzten, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen, außerdem hatte er den Motor angelassen. 

Der Mann versuchte, auf den Traktor aufzuspringen, um ihn anzuhalten und wurde dabei überrollt. Der Trecker selbst prallte auf ein Auto und kam dann nach 70 Metern an einen Baum zum Stehen. Der 58-Jährige konnte nach dem Unfall am Samstag noch selbst den Notruf wählen, er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

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