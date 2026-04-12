Mann von Schüssen getroffen und schwer verletzt

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein 31‑Jähriger ist in Esslingen durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Im örtlichen Maillepark seien mehrere Menschen in einen Streit geraten. Dann fielen Schüsse, die den Mann trafen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Schwerverletzte wurde per Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die drei Angreifer flüchteten anschließend unerkannt.