Mann will in Haft und ermordet Bettler: lebenslang

Gast von Zimmer 103: Lebenslang Haft für Hotelier nach Mord

«Dauerhaft geschlossen» heißt es heute in den Reiseportalen über ein Hotel in Stuttgart, das seit einem Jahr auch ein Tatort ist. Das dürfte auch auf lange Zeit so bleiben. Denn der Betreiber hat nach Überzeugung des Gerichts seinen reichen Gast beklaut und ermordet.