Autofahrer versucht zu fliehen

Mann wird bei Streit über Schulden von Auto mitgeschleift

Ein Streit über eine offene Autorechnung eskaliert: Der Verkäufer versucht den Schuldner am Wegfahren zu hindern, wird dabei aber von dem Auto mitgeschleift.

Die Polizei stoppte den flüchtigen Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Lilli Förter/dpa
Die Polizei stoppte den flüchtigen Autofahrer. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehrere Meter ist ein Mann bei einem Streit über offene Schulden von einem Auto mitgeschleift worden. Der 52-Jährige stürzte auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst fuhr der 37 Jahre alte Autofahrer weiter, wurde später jedoch von den Beamten gestoppt. 

Nach Angaben der Polizei hatte der 52-Jährige dem 37 Jahre alten Mann zuvor ein Auto verkauft. Am Dienstag trafen die beiden sich zufällig in einem Karlsruher Imbiss und es kam zum Streit über eine noch offene Teilzahlung für den Wagen. Als der 37-Jährige schließlich wegfahren wollte, hielt sich der 52-Jährige an der Autotür fest und wurde mitgeschleift. Der 37-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

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