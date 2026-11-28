Mann wird bei Verpuffung lebensgefährlich verletzt
Eine Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus hat für einen Bewohner schwerwiegende Folgen. Was die Polizei bislang über den Vorfall weiß.
Tuttlingen (dpa/lsw) - Bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus ist ein Mann in Tuttlingen lebensgefährlich verletzt worden. Sanitäter brachten den 63-jährigen Bewohner mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher erklärte. Von dort sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.
Die Verpuffung ereignete sich demnach am Freitag in der Erdgeschosswohnung des Gebäudes. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Andere Bewohner des Hauses seien nicht verletzt worden.
Eine Verpuffung gilt als die Vorstufe einer Explosion. Dabei explodieren meist Gase mit einem geringeren Druck, als bei einer echten Detonation. Wie es zu der Verpuffung in Tuttlingen gekommen war, blieb zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.