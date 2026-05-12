Mann wird von eigenem Auto überrollt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Stuttgart von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der 56-Jährige am Montag in eine Tiefgarage fahren. Wohl weil die Einfahrt blockiert war, stieg er aus, um sie freizuräumen. Dabei rollte sein Wagen los. Bei dem Versuch, sein Auto zu stoppen, geriet er unter das Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Nach Erkenntnissen der Polizei war möglicherweise die Handbremse nicht korrekt angezogen.