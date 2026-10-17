Raub in Stuttgart

Mann wird von Trio niedergeschlagen und nimmt Verfolgung auf

Drei Männer greifen einen 20-Jährigen an, schlagen ihn nieder und nehmen seine Tasche mit. Doch der 20-Jährige rennt einem Täter hinterher.

Die Polizei sucht nach dem Trio. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei sucht nach dem Trio. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Männer haben in der Stuttgarter Innenstadt einen 20-Jährigen angegriffen und beraubt. Sie sollen ihn zunächst zu Boden geschlagen, seine Bauchtasche mitgenommen haben und dann geflohen sein, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige verfolgte einen der Männer, wurde daraufhin aber erneut geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Die geraubte Bauchtasche warfen die Täter auf der Flucht weg. Es fehlte nach Polizeiangaben Bargeld im zweistelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

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