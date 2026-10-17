Mann wird von Trio niedergeschlagen und nimmt Verfolgung auf

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Männer haben in der Stuttgarter Innenstadt einen 20-Jährigen angegriffen und beraubt. Sie sollen ihn zunächst zu Boden geschlagen, seine Bauchtasche mitgenommen haben und dann geflohen sein, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige verfolgte einen der Männer, wurde daraufhin aber erneut geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Die geraubte Bauchtasche warfen die Täter auf der Flucht weg. Es fehlte nach Polizeiangaben Bargeld im zweistelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.