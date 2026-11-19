Mann wird von U-Bahn erfasst und stirbt
Bei einem Unfall mit einer U-Bahn stirbt ein Mann in Frankfurt. Der Bahnverkehr ist danach noch viele Stunden eingeschränkt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt ist ein Mann von einer U-Bahn angefahren worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann am Mittwochabend einen U-Bahntunnel, wurde kurz darauf von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Demnach war der Bahnverkehr bis in den späten Abend eingeschränkt. Warum der Mann die Gleise betreten hatte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.