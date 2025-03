Mann wird von Zug erfasst und schwer verletzt

Plochingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 56-Jähriger ist kurz vor dem Bahnhof in Plochingen (Landkreis Esslingen) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Blutentnahme ergab bei dem Mann 2,8 Promille.