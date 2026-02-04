Mann wohl mit Schere angegriffen und verletzt
Drei junge Männer treffen auf dem Karlsruher Markplatz aufeinander. Sie kennen sich. Am Ende hat einer von ihnen Stiche im Rücken.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach einer Auseinandersetzung auf dem Karlsruher Marktplatz ist ein Mann mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Lebensgefahr bestehe bei dem 28-Jährigen nicht, hieß es von der Polizei. Tatwaffe war möglicherweise eine Schere.
Zu der Attacke war es gekommen, als der Mann am Dienstagabend auf dem Marktplatz zwei Bekannte traf. Er soll den beiden 17- und 18-Jährigen nach Polizeiangaben Faustschläge verpasst haben, er selbst sei mit einem Stichwerkzeug am Rücken verletzt worden.
Die Kontrahenten meldeten sich nach der Auseinandersetzung selbst beim Polizeirevier. Beamte stellten bei dem 18-Jährigen eine Schere sicher. Worum es bei dem Streit der drei ging, muss noch ermittelt werden.