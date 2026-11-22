Esslingen (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Esslingen eine Taxifahrt nicht bezahlt und danach Widerstand gegen die Polizei geleistet. Der 36-Jährige hatte sich am späten Samstagabend zu seiner Wohnung fahren lassen. Wegen des Fahrpreises geriet er mit dem Fahrer in Streit, bedrohte und beleidigte ihn, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten eintrafen, soll der 36-Jährige aggressiv und uneinsichtig gewesen sein. Beim Versuch, ihn in Gewahrsam zu nehmen, wehrte er sich und beleidigte die Beamten massiv. Seine Mutter versuchte den Angaben zufolge, die Polizisten von ihm wegzuziehen. Später beglich sie den offenen Betrag. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.