Mann zeigt auf Faschingsveranstaltung Hitlergruß

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein Betrunkener hat auf einer Veranstaltung in Esslingen am Neckar den Hitlergruß gezeigt. Außerdem habe er verfassungsfeindliche und «rechtsmotivierte» Parolen gerufen, teilte die Polizei mit. Gegen den 31-Jährigen werde nun wegen des Verwendens von verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt.