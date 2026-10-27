Mann zieht Notbremse und würgt Zugführer in Regionalbahn
Ein Betrunkener zieht die Notbremse in einem stehendem Zug und geht auf den Zugführer los. Wie die Fahrgäste auf den Vorfall reagieren.
Bad Urach (dpa/lsw) - In einer Regionalbahn hat ein betrunkener 24-Jähriger in einem am Bahnhof Bad Urach (Kreis Reutlingen) stehenden Zug die Notbremse gezogen und dann den Zugführer angegriffen und gewürgt. Wie die Bundespolizei berichtete, hatte der Verdächtige am Montagabend die Notbremse betätigt und der Zugführer den Hebel wieder zurückgestellt.
Daraufhin ging der 24-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge auf den 43-Jährigen los. Im Zug sitzende Reisende konnten den Mann den Angaben zufolge wohl von weiteren Attacken abhalten und festhalten, bis die Polizei kam. Der Zugführer blieb unverletzt und konnte die Fahrt wie geplant fortsetzen. Der Angreifer, der 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.