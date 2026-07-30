Mann zielt mit Waffenattrappe auf Frau und Kinder
Mit einer Gewehrattrappe zielt ein Mann auf Nachbarn – was die Polizei in seiner Wohnung noch findet, sorgt für Staunen.
Ravensburg (dpa/lsw) - Ein 48-Jähriger hat im Zuge eines Nachbarschaftsstreits eine Frau und zwei Kinder mit einer Gewehrattrappe bedroht. Er zielte von seinem Fenster aus auf die Frau und die Kinder, als diese sich im Garten aufhielten. Worum es bei dem Nachbarschaftsstreit ging, blieb zunächst unklar. Dies werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.
Der Mann ließ sich nach einem kurzen Gespräch widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten neben der Attrappe zahlreiche Hieb- und Stichwaffen sowie Pfefferspray und Schlagstöcke sicher. Die Waffen wurden der Waffenbehörde übergeben.
Gegen den 48-Jährigen wird wegen des Vorfalls am Mittwoch unter anderem wegen Bedrohung sowie möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt.