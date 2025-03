Mann zündet Matratze in Hotel an - und checkt dann aus

Albstadt (dpa/lsw) - Nach einem Feuer in einem Hotelzimmer im Zollernalbkreis hat sich ein 32-Jähriger bei der Polizei gestellt. Der Mann hatte bereits ausgecheckt und das Hotel verlassen, als Zeugen Rauchschwaden aus einem Fenster des Hotels in Albstadt aufsteigen sahen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung mit.