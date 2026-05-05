Vier Promille im Blut

Mann zum Tottrinken motiviert? Vier Jugendliche vor Gericht

Die Jugendlichen sollen im Jahr 2024 einen 27-Jährigen dazu gebracht haben, so viel Alkohol zu trinken, dass er kurz darauf starb. Was den jungen Männern im Falle einer Verurteilung droht.

Vier Jugendliche sollen im Rhein-Neckar-Kreis einen 27-Jährigen dazu veranlasst haben, so viel Alkohol zu trinken, dass er an den Folgen starb. (Illustration) Foto: Stephan Jansen/dpa
Vier Jugendliche sollen im Rhein-Neckar-Kreis einen 27-Jährigen dazu veranlasst haben, so viel Alkohol zu trinken, dass er an den Folgen starb. (Illustration)

Heidelberg/Eberbach (dpa/lsw) - Nachdem sie einen 27-Jährigen dazu gebracht haben sollen, eine mutmaßlich tödliche Menge Alkohol zu trinken, stehen von Dienstag an vier Jugendliche vor dem Landgericht Heidelberg. Der junge Mann starb laut Anklage im Oktober 2024 drei Tage nach dem Zusammentreffen mutmaßlich an den Folgen seiner Alkoholvergiftung. Der Vorwurf lautet demnach Körperverletzung mit Todesfolge. 

Die zum Tatzeitpunkt 15 und 16 Jahre alten Angeklagten und das Opfer kannten sich laut Gericht vor der Tat. Sie sollen sich in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) in der Wohnung eines der Angeklagten getroffen haben. Dort sollen die Angeklagten an dem Abend den 27-Jährigen dazu veranlasst haben, erhebliche Mengen harten Alkohols zu trinken, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Sie machte keine Angaben dazu, um welchen Alkohol es sich gehandelt hat und um welche Mengen. Harter Alkohol sind hochprozentige alkoholische Getränke wie etwa Wodka oder Whisky.

Lebensgefahr besteht laut ADAC ab drei Promille

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Erst nachdem der Mann nach dem Alkoholkonsum mehrere Stunden ohne Bewusstsein gewesen war, soll einer der Jugendlichen den Notruf gewählt haben. Nach dem Eintreffen des Rettungswagens wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er drei Tage später starb. Bei ihm wurde eine Blutalkoholkonzentration von 4,03 Promille festgestellt, wie es in einer Mitteilung des Gerichts hieß. Laut ADAC besteht eine potenziell lebensbedrohliche Alkoholvergiftung bereits ab etwa drei Promille. 

Das Verfahren findet laut Gericht wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Den heute 16- und 17-Jährigen droht demnach im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Für das Verfahren sind insgesamt sieben Verhandlungstage angesetzt. Die Kammer hat für die Beweisaufnahme 14 Zeugen und zwei Sachverständige geladen - einen psychiatrischen Sachverständigen und einen Rechtsmediziner. Ein Urteil könnte am 8. Juni verkündet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendliche viel seltener wegen Alkoholvergiftung in Klinik
Bier, Wein, Schnaps und Co

Jugendliche viel seltener wegen Alkoholvergiftung in Klinik

Immer weniger Menschen müssen wegen Alkohol stationär in einer Klinik behandelt werden – vor allem bei Jugendlichen ist der Rückgang deutlich. Woran liegt das?

11.02.2026

Party ohne Promille: Weniger Alkoholrausch bei Jugendlichen
Alkoholsucht

Party ohne Promille: Weniger Alkoholrausch bei Jugendlichen

Jugendliche müssen weniger wegen Alkohol ins Krankenhaus, der Rausch bleibt aber riskant - und ist mit Kosten für alle verbunden.

03.12.2025

Jugendliche trinken weniger, Ältere bleiben Risikogruppe
Gesundheit

Jugendliche trinken weniger, Ältere bleiben Risikogruppe

Weniger Klinikfälle bei Jugendlichen, doch Erwachsene trinken weiter riskant. Wie Leberkrankheiten und Milliardenkosten das Land belasten – und was hinter dem Trend steckt.

03.12.2025

Studie: Herzrhythmusstörungen nach exzessivem Alkoholkonsum
Gesundheit

Studie: Herzrhythmusstörungen nach exzessivem Alkoholkonsum

Alkohol ist ein Zellgift - und kann verschiedene Organe schädigen. Auch das Herz kann etwas abbekommen, selbst bei jungen fitten Menschen.

04.10.2024

Tiefster Stand seit 2006

Jugendliche haben keine Lust mehr auf Komasaufen

Komasaufen - ein beunruhigender Trend unter Jugendlichen. Lange war die Zahl der Klinikeinweisungen wegen Alkoholvergiftung hoch. Die Krankenkasse KKH stellt fest: Das hat sich geändert - massiv.

02.04.2024