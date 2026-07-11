Mannheimer Amokfahrt: So ehrt das Land Taxifahrer als Held
Mit seinem Taxi stoppte Muhammad A. am Rosenmontag 2025 den Amokfahrer von Mannheim. Er beendete die Bluttat und rettete wohl Leben. Wann und wo er geehrt wird.
Mannheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Für sein mutiges Eingreifen bei der tödlichen Amokfahrt in Mannheim im März 2025 erhält der Taxifahrer Muhammad A. am Dienstag, 28. Juli, die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Innenminister Manuel Hagel (CDU) werde die Auszeichnung in Mannheim vornehmen, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit.
A. stoppte den Täter am 3. März 2025, indem er dessen Auto mit seinem Taxi blockierte. Er habe «hier größten Mut bewiesen und mit seinem selbstlosen Einsatz ein noch größeres Blutbad verhindert», sagte Hagel. «Er hat sich selbst in Gefahr gebracht, um andere zu retten.»
Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes werde er deshalb mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet. Bei dem Termin wird laut Stadt unter anderem Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) anwesend sein.
Auszeichnung für Menschen, die andere gerettet haben
Die Rettungsmedaille kann nach Angaben des Innenministeriums an Menschen verliehen werden, die unter besonders schwierigen, mit Gefahr für das eigene Leben verbundenen Umständen andere aus Lebensgefahr gerettet haben. Nach früheren Angaben des Ministeriums wird die Ehrung rund fünfmal im Jahr verliehen.
Bei der Amokfahrt am 3. März 2025 wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Der Täter, ein damals 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz, fuhr mit seinem Auto gezielt mehrere Passanten in der Fußgängerzone an.
Das Landgericht Mannheim verurteilte ihn unter anderem wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.