Auszeichnung

Mannheimer Amokfahrt: So ehrt das Land Taxifahrer als Held

Mit seinem Taxi stoppte Muhammad A. am Rosenmontag 2025 den Amokfahrer von Mannheim. Er beendete die Bluttat und rettete wohl Leben. Wann und wo er geehrt wird.

Der Mannheimer Taxifahrer Muhammad A. erhält die Rettungsmedaille des Landes, nachdem er am Rosenmontag 2025 einen Amokfahrer in der Mannheimer Innenstadt stoppte. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der Mannheimer Taxifahrer Muhammad A. erhält die Rettungsmedaille des Landes, nachdem er am Rosenmontag 2025 einen Amokfahrer in der Mannheimer Innenstadt stoppte. (Archivbild)

Mannheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Für sein mutiges Eingreifen bei der tödlichen Amokfahrt in Mannheim im März 2025 erhält der Taxifahrer Muhammad A. am Dienstag, 28. Juli, die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Innenminister Manuel Hagel (CDU) werde die Auszeichnung in Mannheim vornehmen, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. 

A. stoppte den Täter am 3. März 2025, indem er dessen Auto mit seinem Taxi blockierte. Er habe «hier größten Mut bewiesen und mit seinem selbstlosen Einsatz ein noch größeres Blutbad verhindert», sagte Hagel. «Er hat sich selbst in Gefahr gebracht, um andere zu retten.»

Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes werde er deshalb mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet. Bei dem Termin wird laut Stadt unter anderem Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) anwesend sein.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auszeichnung für Menschen, die andere gerettet haben

Die Rettungsmedaille kann nach Angaben des Innenministeriums an Menschen verliehen werden, die unter besonders schwierigen, mit Gefahr für das eigene Leben verbundenen Umständen andere aus Lebensgefahr gerettet haben. Nach früheren Angaben des Ministeriums wird die Ehrung rund fünfmal im Jahr verliehen.

Bei der Amokfahrt am 3. März 2025 wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Der Täter, ein damals 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz, fuhr mit seinem Auto gezielt mehrere Passanten in der Fußgängerzone an.

Das Landgericht Mannheim verurteilte ihn unter anderem wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Amokfahrt von Mannheim: Land ehrt Taxifahrer als Retter
Auszeichnung

Nach Amokfahrt von Mannheim: Land ehrt Taxifahrer als Retter

Muhammad A. stoppte am Rosenmontag 2025 mit seinem Taxi den Amokfahrer von Mannheim. Damit rettete er nach Ansicht der Behörden Leben - und wird dafür nun geehrt.

13.03.2026

«Ich habe im Rückspiegel gesehen, die Leute schreien»
Amokfahrt vom Rosenmontag 2025

«Ich habe im Rückspiegel gesehen, die Leute schreien»

Am 3. März 2025 tötete ein damals 40-Jähriger bei einer Amokfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone mit seinem Auto zwei Menschen. Der Taxifahrer Muhammad A. stoppte den Täter und rettete Leben.

02.03.2026

«Ich habe im Rückspiegel gesehen, die Leute schreien.»
Amokfahrt vom Rosenmontag 2025

«Ich habe im Rückspiegel gesehen, die Leute schreien.»

Am 3. März 2025 tötete ein damals 40-Jähriger bei einer Amokfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone mit seinem Auto zwei Menschen. Der Taxifahrer Muhammad A. stoppte den Täter und rettete Leben.

01.03.2026

„Habe die ganze Zeit geschrien“: Taxifahrer sagt zu Amokfahrt in Mannheim aus
Prozess

„Habe die ganze Zeit geschrien“: Taxifahrer sagt zu Amokfahrt in Mannheim aus

Der Taxifahrer, der die Amokfahrt in Mannheim am Rosenmontag stoppte, sagt vor dem Landgericht aus.

15.11.2025

Mannheimer Taxifahrer: «Bin kein Held. Ich bin ein Muslim»
Kriminalität

Mannheimer Taxifahrer: «Bin kein Held. Ich bin ein Muslim»

Bei der tödlichen Fahrt in Mannheim an Rosenmontag spielte ein Mann eine ganz entscheidende Rolle: Er hinderte den 40-Jährigen an der Weiterfahrt. Nun erzählt er, was ihn dazu bewegt hat.

05.03.2025