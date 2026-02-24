Deutsche Eishockey Liga

Mannheimer Eishockey-Talent verlängert unter neuem Namen

Die Adler verlängern den Vertrag mit dem jüngsten Spieler ihrer DEL-Historie. Der trägt künftig aber einen anderen Namen auf dem Trikot als bisher.

Die Adler Mannheim verkündeten die Vertragsverlängerung mit Talent Max Penkin. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Adler Mannheim verkündeten die Vertragsverlängerung mit Talent Max Penkin. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Eishockey-Toptalent Max Penkin hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim achtmaligen deutschen Meister Adler Mannheim verlängert. Der 16-Jährige wird demnach auch in der kommenden Saison für die Kurpfälzer auflaufen - dann allerdings unter einem anderen Namen als bisher.

Der Angreifer hat sich dazu entschieden, den neuen Nachnamen seiner Mutter anzunehmen und heißt ab sofort Max Calce. Der Linksschütze ist der jüngste Spieler in der Mannheimer Erstliga-Historie. Er gilt als Zukunftshoffnung für die Nationalmannschaft, die bei den Olympischen Winterspielen in Italien zuletzt enttäuscht hatte und im Viertelfinale klar an der Slowakei gescheitert war.

