Mannheims OB Specht tief erschüttert

Mannheim (dpa) - Nach der Todesfahrt eines Mannes in eine Menschengruppe hat sich der Oberbürgermeister von Mannheim, Christian Specht (CDU), erschüttert gezeigt. «Es handelt sich hier nicht um eine einfacheUnfallsituation, sondern eine schwere Tragödie», sagte Specht am Abend. Innerhalb kürzester Zeit nach Beginn der Todesfahrt sei es möglich gewesen, 30 Rettungswagen zu mobilisieren. Neben den vielen Polizisten seien ungefähr 300 Einsatzkräfte von Rettungsorganisationen vor Ort gewesen. Specht kündigte für Dienstagabend (17.30 Uhr) eine ökumenische Andacht in der Konkordienkirche an.