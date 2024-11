Mannschaft des Jahres? Basketball-Olympiasiegerinnen hoffen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Olympiasiegerinnen im 3x3-Basketball von Paris hoffen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres in Deutschland auf den ersten Platz. «Es würde uns sehr viel bedeuten. Ich glaube, man merkt einfach generell gerade so ein bisschen mehr die Anerkennung in der Gesellschaft - und dann so eine große Auszeichnung wäre für den 3x3-Basketball, für den Frauenbasketball unglaublich», sagte Sonja Greinacher am Rande des 42. Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt am Main.