Rentenreform

Mansoori: Abschaffung der abschlagsfreien Rente prüfen

Nach Ansicht des Ministers ist die Rentenfrage auch eine Frage der Gerechtigkeit. Er schlägt daher vor, die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren noch ein mal zu prüfen.

Für Mansoori geht es bei der Frage um Gerechtigkeit, sagt er. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Für Mansoori geht es bei der Frage um Gerechtigkeit, sagt er. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der stellvertretende hessische Ministerpräsident Kaweh Mansoori spricht sich für eine erneute Prüfung der Rentenreform aus. «Auch die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren gehört meines Erachtens auf den Tisch und in die erneute Prüfung», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Es muss einen Unterschied machen, wer wie lange in das Rentensystem einzahlt.»

Es sei eine Frage der Gerechtigkeit. «Wenn jemand, der mit 17 oder 18 in die Lehre gegangen ist, genauso behandelt wird, wie jemand, der als Volljurist mit 29 das erste Mal Vollzeit in das System eingezahlt hat, dann ist das ungerecht», sagte der hessische Wirtschaftsminister. «Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Leute sagen: Das ist Politik an der Lebenswirklichkeit vorbei.»

Die umstrittene Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren – aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als «Rente mit 63» bezeichnet – ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform und geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umfrage: Mehrheit gegen Abschaffung der «Rente mit 63»
Rentenreform

Umfrage: Mehrheit gegen Abschaffung der «Rente mit 63»

Die Rentenkommission der Bundesregierung schlägt das Aus für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren vor. Das kommt nicht nur bei Gewerkschaftsfunktionären schlecht an.

09.08.2026

Widerspruch gegen Abschaffung der «Rente mit 63» wächst
Rentenreform

Widerspruch gegen Abschaffung der «Rente mit 63» wächst

Immer mehr Länderchefs wollen die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren retten. Andere führende Köpfe der Koalition stellen sich hinter die angekündigte Komplettumsetzung der Rentenreform.

03.08.2026

DIW-Präsident für Abschaffung der «Rente mit 63»
Rentenreform

DIW-Präsident für Abschaffung der «Rente mit 63»

In der CDU regt sich Widerstand gegen die Abschaffung der abschlagsfreien «Rente mit 63». Sollte dieses Vorhaben also noch einmal überdacht werden? DIW-Präsident Fratzscher hat eine klare Meinung.

03.08.2026

Wie geht es weiter mit der abschlagsfreien Frührente?
Rentenreform

Wie geht es weiter mit der abschlagsfreien Frührente?

Der Vorschläge der Rentenkommission sollten vollständig umgesetzt werden, hat Kanzler Merz angekündigt. Doch an der Abschaffung der abschlagsfreien Frührente gibt es CDU-intern Kritik. Was nun?

02.08.2026

CDU-Führung besteht auf Abschaffung der «Rente mit 63»
Rentenreform

CDU-Führung besteht auf Abschaffung der «Rente mit 63»

Der Vorschläge der Rentenkommission sollten vollständig umgesetzt werden, hat Kanzler Merz angekündigt. Doch an der Abschaffung der abschlagsfreien Frührente gibt es CDU-intern Kritik. Was nun?

01.08.2026