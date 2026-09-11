Mansoori: Abschaffung der abschlagsfreien Rente prüfen
Nach Ansicht des Ministers ist die Rentenfrage auch eine Frage der Gerechtigkeit. Er schlägt daher vor, die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren noch ein mal zu prüfen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der stellvertretende hessische Ministerpräsident Kaweh Mansoori spricht sich für eine erneute Prüfung der Rentenreform aus. «Auch die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren gehört meines Erachtens auf den Tisch und in die erneute Prüfung», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Es muss einen Unterschied machen, wer wie lange in das Rentensystem einzahlt.»
Es sei eine Frage der Gerechtigkeit. «Wenn jemand, der mit 17 oder 18 in die Lehre gegangen ist, genauso behandelt wird, wie jemand, der als Volljurist mit 29 das erste Mal Vollzeit in das System eingezahlt hat, dann ist das ungerecht», sagte der hessische Wirtschaftsminister. «Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Leute sagen: Das ist Politik an der Lebenswirklichkeit vorbei.»
Die umstrittene Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren – aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als «Rente mit 63» bezeichnet – ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform und geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück.