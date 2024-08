Mansoori für «objektives System» bei Deutschlandticket-Preis

Denkbar sei, die weitere Preisentwicklung an einen bestimmten Index zu knüpfen, sagte Mansoori. «Ich denke da zum Beispiel an die Lohnentwicklung im ÖPNV gemixt mit einer teilweisen Abbildung der erhöhten Kosten für Sprit und Energie.» Die Alternative sei es, die Preissteigerung ausschließlich an die Fahrgäste weiterzugeben. «So wird der Umstieg auf den ÖPNV aber nicht gelingen.»