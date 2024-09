Marburger Bund ruft zum Warnstreik auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Angesichts stockender Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am kommenden Montag zu einem Warnstreik in Hessen aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft seien in Hessen rund fünfzig kommunale Krankenhäuser zum Streik aufgerufen - bundesweit sind es 60.000 Mediziner. Vorausgegangen waren zwei aus Sicht der Gewerkschaft erfolglose Verhandlungsrunden mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden (VKA).