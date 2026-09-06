Marianne und Michael: Comeback bei «Immer wieder sonntags»

Rust (dpa) - Das Moderatoren- und Schlagerduo Marianne (73) und Michael (77) Hartl hat bei der letzten Sendung von «Immer wieder sonntags» (Das Erste) mit Stefan Mross (50) ein kleines Comeback gefeiert. Im Jahr 2024 hatte sich das Paar aus dem Showgeschäft in den Ruhestand verabschiedet. Für die finale Ausgabe von «Immer wieder sonntags» traten die beiden jedoch einmalig wieder auf und sangen ein Ständchen für Mross. «Das Fernsehen, das braucht dich», sagte Michael Hartl zu Mross.