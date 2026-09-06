Einmaliger Auftritt

Marianne und Michael: Comeback bei «Immer wieder sonntags»

Nach 31 Jahren verabschiedet sich die Schlagershow «Immer wieder sonntags» aus dem Ersten. Viele Gäste treten auf - auch ein Duo, das eigentlich schon im Ruhestand ist.

Das Duo Marianne und Michael hatte sich eigentlich von der Bühne verabschiedet. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Das Duo Marianne und Michael hatte sich eigentlich von der Bühne verabschiedet. (Archivbild)

Rust (dpa) - Das Moderatoren- und Schlagerduo Marianne (73) und Michael (77) Hartl hat bei der letzten Sendung von «Immer wieder sonntags» (Das Erste) mit Stefan Mross (50) ein kleines Comeback gefeiert. Im Jahr 2024 hatte sich das Paar aus dem Showgeschäft in den Ruhestand verabschiedet. Für die finale Ausgabe von «Immer wieder sonntags» traten die beiden jedoch einmalig wieder auf und sangen ein Ständchen für Mross. «Das Fernsehen, das braucht dich», sagte Michael Hartl zu Mross. 

Das «Traumpaar der Volksmusik» genannte aus Bayern und Österreich stammende Duo hatte 2024 seine Abschiedstournee gegeben. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden nach eigenen Angaben 1973 in München, auch ihr letztes Konzert war in der Isar-Stadt, beim Oktoberfest-Platzkonzert an der Bavaria.

Nach rund 31 Jahren wird die Schlagershow «Immer wieder sonntags» abgesetzt. Der SWR begründete den Schritt mit Sparmaßnahmen. Das Geld solle einerseits eingespart und andererseits in die Entwicklung neuer digitaler Unterhaltungsformate investiert werden.

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