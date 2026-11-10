Mario Götze zurück im Eintracht-Training
In der Länderspielpause ist die Trainingsgruppe von Eintracht Frankfurt deutlich dezimiert. Wie es bei Mario Götze aussieht, der zuletzt das Duell mit seinem Bruder Felix verpasst hat.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mario Götze ist bei Eintracht Frankfurt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Weltmeister von 2014 fehlte zuletzt beim 2:2 beim SC Paderborn wegen einer Ohrenentzündung. Dabei verpasste der 34-Jährige auch das Duell mit seinem jüngeren Bruder Felix.
Kapitän Robin Koch, Flügelspieler Ansgar Knauff und Stürmer Jessic Ngankam absolvierten eine individuelle Übungseinheit, wie der hessische Fußball-Bundesligist mitteilte.
In der Länderspielpause fehlen beim Tabellenzehnten insgesamt 13 Profis, die mit ihren Auswahlteams unterwegs sind. Die Eintracht bestreitet ihre nächste Ligapartie am 21. November gegen die TSG Hoffenheim.