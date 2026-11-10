Fußball-Bundesliga

Mario Götze zurück im Eintracht-Training

In der Länderspielpause ist die Trainingsgruppe von Eintracht Frankfurt deutlich dezimiert. Wie es bei Mario Götze aussieht, der zuletzt das Duell mit seinem Bruder Felix verpasst hat.

Wieder im Teamtraining: Eintracht-Routinier Mario Götze. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Wieder im Teamtraining: Eintracht-Routinier Mario Götze. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mario Götze ist bei Eintracht Frankfurt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Weltmeister von 2014 fehlte zuletzt beim 2:2 beim SC Paderborn wegen einer Ohrenentzündung. Dabei verpasste der 34-Jährige auch das Duell mit seinem jüngeren Bruder Felix.  

Kapitän Robin Koch, Flügelspieler Ansgar Knauff und Stürmer Jessic Ngankam absolvierten eine individuelle Übungseinheit, wie der hessische Fußball-Bundesligist mitteilte. 

In der Länderspielpause fehlen beim Tabellenzehnten insgesamt 13 Profis, die mit ihren Auswahlteams unterwegs sind. Die Eintracht bestreitet ihre nächste Ligapartie am 21. November gegen die TSG Hoffenheim.

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