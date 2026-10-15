Kunstaktion

Mars-Mission am Boden - Künstler simulieren Leben auf Mars

Tütennahrung und neugierige Passanten: Auf dem Karlsruher Marktplatz ziehen Künstler in eine Marskuppel. Was wollen sie erreichen?

Auf dem Marktplatz in Karlsruhe wird am Donnerstag eine Marsstation auf der Erde aufgebaut. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Auf dem Marktplatz in Karlsruhe wird am Donnerstag eine Marsstation auf der Erde aufgebaut. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Tütennahrung, Konservenfutter, manchmal auch frittierte Insekten und das Ganze unter ständiger Beobachtung durch Passanten - auf dem Karlsruher Marktplatz startet eine Marsmission der besonderen Art. In eine extra dafür aufgebaute und mit einer weißen Plane bedeckte Metallkuppel ziehen Künstlerinnen, Künstler und Mitarbeiter des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) ein und simulieren darin in einer Art Dauerperformance das Leben auf einer Marsstation.

Waschen und aufs Klo aber ohne neugierige Blicke

Immer drei Personen in wechselnder Besetzung sollen dabei im «Red Dust City» genannten Habitat bestimmte Aufgaben erfüllen und etwa erforschen, wie sich Zusammenleben gestalten lässt, wie man mit Ressourcen wie Wasser umgeht oder wie man nachhaltig leben kann. Interessierte oder zufällig vorbeilaufende Passanten können die ZKM-Crew durch ein etwa zwei Meter großes Guckloch-Fenster beobachten oder durch eine transparente Tür reinschauen, wie ein ZKM-Sprecher erläuterte. Wie die Crew schläft, sich wäscht oder auf die Toilette geht, sei neugierigen Blicken aber entzogen.

Nicht für den Mars, sondern für die Erde

Die Ergebnisse der mehrtägigen Aktion, die am 27. Oktober endet, seien natürlich nicht für eine mögliche spätere Besiedelung des Mars gedacht. Sondern sie dienten dazu, den Blick auf den Umgang der Menschen mit der Erde zu lenken, die zunehmend unbewohnbar werde, hieß es weiter. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach einem streng getakteten Zeitplan heißt es für das jeweils in der Kuppel wohnende Trio dann Tag für Tag: Frühstück, Forschung, Bewegung und Mittagessen, Forschung, Abendessen und ins Bett gehen. Für sogenannte Außeneinsätze darf die Crew die Kuppel manchmal auch verlassen - und wird sich dann ohne Kontakt zu den Passanten drumherum in Astronautenanzügen über den Marktplatz bewegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kunstaktion mit Hunderten Nackten: Körperkunst im Olivenhain
Kunst

Kunstaktion mit Hunderten Nackten: Körperkunst im Olivenhain

Erstmals inszeniert der US-Fotograf Spencer Tunick eine seiner Massenszenen mit nackten Menschen in Andalusien. Was hat ihn zu der Open-Air-Aktion in Granada inspiriert?

20.09.2025

Kunstgeschichte

Digitale Technik könnte Blick auf Künstlerinnen verändern

Dürer, Van Gogh, Picasso - alles große Namen, alles Männer. Künstlerinnen vergangener Zeiten sind dagegen weniger bekannt. Digitale Methoden könnten neue Erkenntnisse bringen.

07.03.2024

Künstler

Kunst von Lüpertz in Karlsruher U-Bahn

Kunstmeile im Untergrund: In der Karlsruher U-Bahn ist nun Kunst von Markus Lüpertz zu sehen. Zur Einweihung des Zyklus' «Genesis» kam auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder.

28.04.2023

Karlsruhe

In U-Bahn-Stationen wird Kunst von Markus Lüpertz enthüllt

Vernissage im Karlsruher Untergrund: 14 Keramik-Reliefs von Markus Lüpertz werden in Karlsruhes U-Bahn enthüllt. «Genesis» erzählt die Schöpfungsgeschichte - verdichtet auf sieben Haltestellen.

26.04.2023

Zentrum für Kunst und Medien

Kunst aus Bakterien und ChatGPT in Karlsruhe

Tritt die Kunst mit der Digitalisierung in eine neue Phase? Das Karlsruher Medienkunstzentrum ZKM ist davon überzeugt. Die neue Schau ist zugleich das Vermächtnis des gestorbenen Leiters Peter Weibel.

24.03.2023