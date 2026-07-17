Hagelschaden an Flugzeug?

Maschine landet demoliert in Stuttgart - war Hagel schuld?

Ungewöhnlicher Anblick am Airport: Eine Air-Cairo-Maschine landet sichtlich lädiert. Was steckt hinter den Schäden?

Einiges abbekommen durch ein Unwetter hat ein Flugzeug auf dem Weg nach Stuttgart. Foto: ---/SDMG/dpa
Einiges abbekommen durch ein Unwetter hat ein Flugzeug auf dem Weg nach Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Beschädigt und verbeult ist eine Maschine der ägyptischen Airline Air Cairo am Donnerstagabend in Stuttgart gelandet. «Zu möglichen Hagelschäden im Anflug oder weiteren Auswirkungen können wir als Flughafen nichts sagen», sagte die Flughafensprecherin in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Auch die Airline war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Auf einem Foto ist zu sehen, dass die Nase des Fliegers eingedrückt ist. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A320. 

Der Flug heute früh zurück nach Marsa Alam wurde mit einer Ersatzmaschine der Airline durchgeführt, wie die Flughafensprecherin mitteilte. «Die beschädigte Maschine steht noch in Stuttgart, zur Begutachtung und Reparatur.»

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstag von einer sogenannten Superzelle gesprochen, die sich am Nachmittag von Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bis nach Ulm geschoben hatte. Die Superzelle hatte starke Windböen und bis zu fünf Zentimeter große Hagelsteine im Gepäck, wie ein Sprecher berichtete. Der DWD hatte am Donnerstag auch eine Unwetterwarnung für das ganze Land herausgegeben, die bis in die frühen Morgenstunden des Freitags galt.

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