Maschinenbau: Großaufträge im Juni sorgen für Auftragsplus
Zuletzt war die Nachfrage verhalten. Doch größere Bestellungen im Juni hieven den Auftragseingang im Maschinenbau in Baden-Württemberg ins Plus. So lief das zweite Quartal.
Stuttgart (dpa/lsw) - Vor allem einzelne Großaufträge haben den Maschinenbauern im Südwesten ein ordentliches Auftragsplus im Juni und einen versöhnlichen Quartalsabschluss beschert. Nach einer zuletzt verhaltenen Entwicklung bei den Neuaufträgen verzeichnete der Maschinen- und Anlagenbau «ein erfreuliches Auftragsplus» von preisbereinigt 28 Prozent, wie der baden-württembergische Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Stuttgart mitteilte.
Insgesamt falle die Entwicklung der Auftragseingänge im zweiten Quartal dieses Jahres damit positiv aus, hieß es laut Mitteilung. Im Zeitraum von April bis Juni lag das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei acht Prozent. Die Bestellungen aus dem Inland erhöhten sich demzufolge um zwei Prozent, das Auslandsgeschäft legte um zehn Prozent zu.
«Die Entwicklung der Auftragseingänge hat sich in den vergangenen Monaten etwas stabilisiert», sagte der Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, Dietrich Birk, laut Mitteilung. Trotz der anhaltend hohen Volatilität infolge der geopolitischen Krisen habe sich insbesondere die Nachfrage aus dem Ausland leicht aufgehellt. «Im Inland warten wir hingegen weiterhin auf klare
Wachstumssignale», sagte Birk. Für neues Vertrauen der Investoren müsse die eingeleitete Reformpolitik entschlossen fortgesetzt werden und dürfe nicht zerredet werden.