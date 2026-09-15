Maskierte überfallen und fesseln Senior in seinem Haus
Erst halten die Männer den 81-Jährigen fest, dann fesseln sie ihn mit Kabelbindern an einen Stuhl. Der Mann kann sich befreien und ruft eine Nachbarin zu Hilfe.
Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei maskierte Männer haben einen 81-Jährigen in seinem Wohnhaus in Pforzheim überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Einbrecher den Senior am Montagmorgen auf der Treppe in seinem Haus überwältigt haben. Während einer der Räuber den Angaben zufolge den 81-Jährigen auf die Treppenstufen drückte und festhielt, durchsuchte der zweite das Haus nach Wertgegenständen.
Dann fesselten die Männer ihr Opfer laut Polizei mit Kabelbindern an einen Stuhl und flüchteten. Der 81-Jährige habe sich selbst befreien und eine Nachbarin verständigen können, hieß es in einer Mitteilung. Er sei leicht verletzt worden.
Die unbekannten Täter nahmen der Polizei nach das Handy des Mannes mit und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Wie die beiden Räuber in das Gebäude gelangten, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.