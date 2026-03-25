Maskierter Einbrecher flieht nach Rangelei mit Gastwirt
Beim Einbruch in eine Gaststätte trifft er auf den Besitzer. Nach einer Rangelei flieht der Unbekannte. Die Polizei bittet um Hinweise.
Langen (dpa/lhe) - Beim Einbruch in eine Gaststätte im Landkreis Offenbach ist ein Unbekannter auf den Besitzer des Lokals getroffen. Der Maskierte habe am Dienstagmorgen ein gekipptes Fenster des Gebäudes in Langen geöffnet, teilte die Polizei mit.
Nachdem er durch das Fenster eingestiegen war, traf er demnach auf den Besitzer des Lokals und es kam zu einer Rangelei. «Kurz darauf gab der Unbekannte sein Vorhaben auf und machte sich davon», heißt es in der Mitteilung. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten.