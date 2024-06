Maßregelvollzug ist voll: Neubau und Erweiterung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Maßregelvollzug ist voll. Hinter Mauern werden hier verurteilte Straftäter untergebracht, die wegen ihrer Sucht oder psychischer Erkrankungen therapiert werden sollen und nicht ins Gefängnis müssen. Die hessische Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) erklärte in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Landtagsopposition: «Die Belegungssituation im Maßregelvollzug ist bundesweit angespannt.»

In Hessen werde gegengesteuert: «So wurden Bestandsgebäude ertüchtigt, die Plätze verdichtet sowie Außenwohngruppen eingerichtet.» Derzeit werde ein Neubau der Klinik für forensische Psychiatrie in Haina im Kreis Waldeck-Frankenberg und ein Ergänzungsbau der Klinik für forensische Psychiatrie in Hadamar im Kreis Limburg-Weilburg errichtet.