Matanovic über «Ping-Pong-Tore» und Freiburger Rollenprofile

In Freiburg hat Igor Matanovic einiges gelernt. Zum Beispiel, dass ein Stürmer nicht nur über Tore definiert wird. Dennoch gelingt ihm gegen Augsburg fast ein Doppelpack.

Augsburg/Freiburg (dpa/lsw) - Etwas verärgert war auch Igor Matanovic am Ende. Der Stürmer des SC Freiburg haderte mit dem Remis beim FC Augsburg. Und mit einer Chance in der Schlussphase, als der kroatische Nationalspieler einen Abpraller von der Latte zum vermeintlichen Siegtreffer abstaubte. Zuvor war der Ball aber schon im Aus gewesen. «Da ist auch Ärger, weil es verlorene Punkte sind. Da war mehr drin», meinte Matanovic nach dem 2:2, als die Freiburger aber ein 0:2 noch ausglichen.

Beim erst nach der Halbzeit rasanten Gastspiel in Augsburg war der 22-Jährige zumindest einmal erfolgreich. Der frühere Freiburger Michael Gregoritsch klärte nach einer Ecke erst regelwidrig mit der Hand auf der Linie, im Nachschuss war aber Matanovic erfolgreich. Als «Ping-Pong-Tor» bezeichnete er seinen vierten Saisontreffer. «Da musst du als Stürmer stehen. Mich freut es, dass der Ball vor meine Füße gefallen ist.»

Besondere Anforderungen an Freiburger Stürmer 

Matanovic kam im Sommer von Eintracht Frankfurt. Er ist noch ein junger Stürmer, der die Freiburger Art des Fußballs weiter verinnerlichen muss. Für Trainer Julian Schuster stehen da Treffer nicht unbedingt an erster Stelle. «In Freiburg habe ich gelernt, dass nicht nur die Tore das Entscheidende sind, sondern auch die Arbeit, die man leistet», sagte der gebürtige Hamburger Matanovic. Man müsse den Gegner «stressen».

Freiburger Druck soll am Donnerstag in der Europa League auch Maccabi Tel Aviv zu spüren bekommen. «Es ist eine Erfahrung, die für mich als jungen Spieler besonders sein wird», meinte Matanovic auch mit Blick auf die politischen Begleiterscheinungen des Heimspiels.

