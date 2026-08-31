Fußball-Bundesliga

Matanovic und Co.: Das Top-Trio hinter Freiburgs Traumstart

Der SC Freiburg zeigt sich in bestechender Frühform. Igor Matanovic überzeugt als Allzweckwaffe, Derry Scherhant mit seinem «feinen Füßchen». Und auch ein Japaner dreht auf.

Gegen Werder nicht zu stoppen: Igor Matanovic (l.) und Yuito Suzuki. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Gegen Werder nicht zu stoppen: Igor Matanovic (l.) und Yuito Suzuki.

Freiburg (dpa/lsw) - Vier Spiele, vier Siege, 16:4 Tore. Der SC Freiburg hat einen furiosen Saisonstart gefeiert. «Genau so wollen wir weitermachen», sagte Igor Matanovic nach dem 4:1 (2:0) in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag. Der Angreifer ist eines der Gesichter des Freiburger Traumeinstiegs - genau wie Derry Scherhant und Yuito Suzuki.

Was macht das Trio, das zuvor auch schon entscheidend zu den Erfolgen im DFB-Pokal bei Fortuna Düsseldorf und in den Conference-League-Playoffs gegen den FC Motherwell beigetragen hatte, nur so stark? Eine Kurzanalyse.

Igor Matanovic

Der Mittelstürmer hat bereits viermal getroffen. Doch er überzeugt nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Präsenz. Wie er seinen Körper einsetzt, wie er vorn die Bälle festmacht, wie er seine Mitspieler in Szene setzt - das nötigt auch Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier Respekt ab. «Igor hat die ganze Palette», sagte er am Rande des Sieges gegen Bremen bei DAZN.

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Der kroatische Nationalspieler selbst erklärte, dass er aus der starken Rückrunde der Vorsaison und der WM im Sommer viel Rückenwind mitgenommen habe. Zudem kenne er den Club, die Kollegen und die Abläufe in seinem zweiten Jahr beim SC nun einfach besser, so Matanovic weiter.

Er spüre viel Vertrauen, meinte der 23-Jährige. Erfolg basiere einerseits auf hartem Training, Fußball finde aber auch im Kopf statt. «Wenn du frei im Kopf bist, nicht nachdenkst, dann entsteht auch sowas», sagte er über sein Hoch.

Bereitete sich auch körperlich gut auf die Saison vor: Derry Scherhant. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bereitete sich auch körperlich gut auf die Saison vor: Derry Scherhant.

Derry Scherhant

Auch der Flügelflitzer kommt gerade richtig in Schwung. Bei einem Tor und vier Vorlagen steht der 23-Jährige bereits. Vor allem seine Flanken sind gefährlich. «Sein feines Füßchen ist gut eingestellt», sagte Teamkollege Lucas Höler nach Scherhants Gala im Europapokal-Rückspiel gegen Motherwell vorige Woche. «Er ist super gut drauf und hilft uns gerade brutal.»

Wird Scherhant, 2025 von Hertha BSC gekommen, in seiner zweiten Saison beim SC nun beständiger? «Ich fühle mich sehr gut», sagte er zuletzt. Er habe sich über den Sommer hinweg «körperlich gut vorbereitet» auf die Runde und die Einheiten mit der Mannschaft - auch mit Hilfe von zwei Personal Coaches.

«Es ging darum, mich körperlich zu stabilisieren und noch mal eine Schippe draufzulegen», erklärte Scherhant. In der vergangenen Rückrunde habe er phasenweise Probleme mit der Patellasehne gehabt und teils unter Schmerzen gespielt. Nun macht er Vizekapitän und Club-Rekordtorschütze Vincenzo Grifo auf der linken Außenbahn zunehmend Konkurrenz.

Mann für die kreativen Momente: Freiburgs Offensiv-Ass Yuito Suzuki. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Mann für die kreativen Momente: Freiburgs Offensiv-Ass Yuito Suzuki.

Yuito Suzuki

Als der 24-Jährige nach seinem Dreierpack gegen Werder ausgewechselt wurde, gab es Standing Ovations. Nach der Partie empfingen ihn gleich mehrere japanische Journalisten erfreut zum Interview im Kabinengang. Dank dieser drei Tore hat Suzuki nun schon fast genauso viele auf dem Konto wie in der kompletten vorherigen Bundesliga-Spielzeit - da waren es vier.

«Einen Torinstinkt hat er definitiv», sagte Stürmer Matanovic. Letzte Saison habe man das vielleicht nicht immer so gesehen, aber Suzuki habe einen «sehr guten Abschluss». Und auch das Zusammenspiel mit ihm funktioniere immer besser. Von «blindem Verständnis» mit dem Japaner sprach Matanovic sogar.

Suzuki ist in Freiburgs Offensive für die kreativen Momente zuständig - und nach dem Abgang des Schweizer Mittelfeld-Juwels Johan Manzambi zum englischen Club Aston Villa in diesem Sommer noch mehr gefragt als zuvor.

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