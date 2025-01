Maul- und Klauenseuche: Hessischer Bauernverband in Sorge

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in einer Büffelherde in Brandenburg ist der Hessische Bauernverband besorgt. «Die Sorge ist groß, aber wir vertrauen auf behördliche Maßnahmen, um das Risiko einer Verbreitung der MKS zu reduzieren», sagte Pressesprecherin Marie-Claire von Spee der Deutschen Presse-Agentur. «Gleichzeitig appellieren wir an alle Tierhalter notwendige Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung der MKS zu ergreifen.»