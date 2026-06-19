Maultaschen-Festival - Von Dumplings bis Maultaschen-Gin

Metzingen (dpa/lsw) - Beim «Maultaschen-Fäschdival» in Metzingen (Kreis Reutlingen) steht von heute an die schwäbische Spezialität im Mittelpunkt - bekommt aber Gesellschaft aus aller Welt. Neben klassischen Maultaschen mit Fleisch- und Gemüsefüllung zeigen Ausstellerinnen und Aussteller vom 19. bis zum 21. Juni internationale Verwandte der Teigtasche wie asiatische Dumplings und osteuropäische Wareniki, wie Festivalinitiator Hans-Peter Schwarz von der Tübinger Marketingagentur schwarz und gehilfen sagt. Beim Festival gibt es mehr als 150 Maultaschen- und Teigtaschenvariationen.

Darunter auch ungewöhnliche Varianten - von hochprozentig bis süß. Eine Auswahl.

Maultaschen-Gin

Nicht alle Tage landet die Maultasche in Alkohol. Und nicht immer ist daran ein Sternekoch beteiligt. Die Idee, Gin aus Maultaschen zu machen, hatte das Rottenburger Autorenduo Veronika Wieland und Edi Graf als sie an ihrem Roman «Maultaschen in Love» schrieben, wie Graf erzählt. «Leonard Wilhelm von der Heckengäu Brennerei Gechingen und Sternekoch Franz Berlin von der Krone Lamm Bad Teinach-Zavelstein brachten die Vision in die Flasche und die Maultasche in den Gin», sagt Graf.

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Foto: Bernd Weißbrod/dpa Wacholder und Maultaschen kann man auch trinken.

Der Maultaschen-Gin schmecke aber nicht nach Fleisch oder Teig, obwohl im Kessel dutzende Maultaschen schwimmen, sagt Graf. Der außergewöhnliche Geschmack rühre her von Wacholder sowie von Gewürzen aus dem Maultaschenrezept des Sternekochs. Neben den Maultaschen sind die Zutaten demnach unter anderem allen voran Koriander und Kardamom sowie etwas Muskatnuss. Die Destillation des Gins dauere vier Stunden. Die Zutaten kämen aus dem Schwarzwald, daher nennt sich das Getränk Schwarzwald-Dry Gin.

Vom Hochprozentigen zum Dessert.

Warme Maultaschen aus Brioche-Buns gefüllt mit Eis und Soße

Marco Sorrenti (32) aus Metzingen hat beruflich mit salzigen Speisen nichts am Hut, wie er sagt. Er betreibt ein Eiscafe. Die Idee für das süße «Maultäschchen» kam ihm im Sizilien-Urlaub. Er habe etwas Süßes kreieren wollen, «das man als Maultasche bezeichnen könnte.» Die Brioche lasse er aus Italien einfliegen. «Das, was ich herstelle, ist das Speiseeis aus Pistazien und Nuss.»

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Auch süße «Maultaschen» mit kalter Nusseisfüllung werden beim Festival angeboten.

Für diese «Maultaschen»-Variante habe er eigens eine Maschine gekauft, die das Eis in der Brioche unter anderem versiegelt. «Damit nichts rauskleckert.» Zugleich sorge die Maschine dafür, dass der Teig knusprig werde und der Inhalt kalt bleibe. «Außen knusprig, innen weich und kalt», schwärmt Sorrenti. Privat isst er gerne klassische Maultaschen und oft. Denn seine Schwiegereltern haben ein Restaurant in Metzingen mit eigener Maultaschenherstellung.

Statt Fleisch mal mit Schokoknuspermüsli

Dorte Schmetter, Konditormeisterin in Metzingen, lebt seit 27 Jahren im Schwabenland und kannte den Geschmack von echten Maultaschen nicht, bevor sie in den Süden des Landes zog. Jetzt sei das durch und durch schwäbische Gericht längst auf ihrer Speisekarte, wie sie erzählt.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Sieht aus wie eine klassische Maultasche ist es aber nicht.

Schmetters Teigtaschen sind nicht aus Mehlteig, sondern aus Marzipan. Dieser werde mit Pistazien, Karamell oder Cassis abgeschmeckt. Gefüllt seien die süßen Teile mal mit gerösteten, salzigen Erdnüssen, mal mit Amarenakirschen, mit Datteln oder mit Schokoknuspermüsli. «Und dann gibt's was ganz Verrücktes», sagt Schmetter: Zuckerwatten-Maultasche gefüllt mit Marshmallows. In diesem Fall sei das Marzipan mit Zuckerwattengeschmack versehen. Im Innern lauert eine weitere Kalorienbombe: Marshmallows.