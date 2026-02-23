Mediziner bei Einreise mit Botox und Hyaluron gestoppt
Ein Mediziner wird am Stuttgarter Flughafen mit zahlreichen Botox- und Hyaluron-Präparaten gestoppt. Die Beamten vermuten einen anderen Zweck als nur privaten Gebrauch.
Stuttgart (dpa/lsw) - Am Stuttgarter Flughafen haben Zoll und Bundespolizei einen Mediziner bei der Einreise mit Botox und Hyaluron gestoppt. Die Beamten stellten 45 Gegenstände sicher, darunter auch eine erhebliche Menge Botox- und Hyaluron-Präparate, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.
Der 42-Jährige war demnach am Freitag von Istanbul aus nach Stuttgart geflogen. Er gab zunächst an, als Tourist einreisen zu wollen. Die Menge der Stoffe sprach laut Bundespolizei dafür, dass sie nicht nur für den privaten Gebrauch gedacht waren. Deshalb verweigerten ihm die Beamten die Einreise und leiteten ein Strafverfahren ein.