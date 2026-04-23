«Mega realistisch»: FC Augsburg kurz vor Ziel Klassenerhalt

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg will mit Vollgas den verbleibenden Mini-Schritt zum schon greifbaren Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga machen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum hat vor dem Heimspiel des 31. Spieltags gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) satte zehn Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

«Dass wir die Klasse halten, ist sehr, sehr realistisch, aber ich bin ein Freund davon in Ziellinien zu denken», warnte Baum bei der Pressekonferenz zumindest ein wenig vor vorschnellem Jubel. «Ich habe noch nie einen Hundertmeterläufer gesehen, der nach 99 Metern aufgehört hat zu laufen, auch wenn der letzte Schritt mega realistisch ist, dass er ihn hinkriegt. Das sollten wir beibehalten. Dann wird es das nächste Ziel geben.»

Qual der Wahl in der Abwehr

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Aktuell belegen die Augsburger einen ausgezeichneten neunten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnten sie sogar bis auf drei Zähler an die Frankfurter heranrücken. Dann wäre auch eine 16. Saison in der Bundesliga perfekt. «16 Jahre ist alles andere als gewöhnlich, das Wort außergewöhnlich passt eigentlich ganz gut dazu», sagte der Augsburger Coach.

Foto: Harry Langer/dpa Chrislain Matsima ist beim FC Augsburg wieder einsatzfähig. (Archivbild)

In der Abwehr hat Baum ein Luxusproblem: Alle sechs Innenverteidiger sind fit. Mit Rückkehrer Chrislain Matsima, Cedric Zesiger, Noahkai Banks, Arthur Chaves, Jeffrey Gouweleeuw und Keven Schlotterbeck traf sich der Coach der Augsburger sogar zu einer kleinen Sitzung. «Klarheit vor Harmonie» sei seine Devise, erläuterte Baum über die Unterhaltung mit den Konkurrenten.

«Man kann auch mal kreativ sein»

«Ich scheue mich auch nicht, darüber nachzudenken mit sechs Innenverteidigern zu spielen», meinte er. «Warum nicht? Man kann auch mal kreativ sein.» Die Wahrscheinlichkeit ist aber natürlich gering.

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