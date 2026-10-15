Mehr als 1.500 Veranstaltungen bei Landesgartenschau
Zaubershows, Weinfest und Open-Air-Kino: Bei der Schau im nächsten Jahr ist einiges los. Für einen Promi-Talk wurde ein besonderer Gast eingeladen.
Nidda (dpa/lhe) - Mehr als 1.500 Veranstaltungen warten im kommenden Jahr auf die Besucher der hessischen Landesgartenschau. Dazu gehören Zaubershows, Familientage, Klassik- und Popkonzerte, Open-Air-Kino sowie ein Chorwochenende und ein Weinfest, wie die Veranstalter der Landesgartenschau Oberhessen mitteilten.
An Hessens erster interkommunaler Landesgartenschau (LGS) sind im kommenden Jahr elf Städte und Gemeinden beteiligt. Schwerpunkte der Schau vom 22. April bis 3. Oktober 2027 werden Nidda-Bad Salzhausen und Gedern sein, wo historische Parks neu gestaltet werden, sowie Büdingen, wo ein moderner Stadtpark entsteht.
Offiziell eröffnet wird die Schau am 23. April gleich zweimal: mit einem Festakt und einer Eröffnungsshow am Vormittag in Bad Salzhausen und am Abend mit einem weiteren Festakt und einer Party in Gedern. Tags darauf wird in Büdingen der Start in die Gartenschau gefeiert. Die Eröffnungstage stehen unter dem Motto «Oberhessen erwacht».
Für das LGS-Veranstaltungsprogramm werden den Angaben zufolge insgesamt sieben Themenschwerpunkte gebildet: Bewegung und Sport, Grünes und Buntes, Kinder und Jugend, Musik und Gesang, Kirche, Kunst und Kultur sowie Sonderevents. Der Veranstaltungskalender ist online unter www.landesgartenschau-oberhessen.de einzusehen. Er ermöglicht auch eine gezielte Suche nach Themen, Datum und Veranstaltungsort. Der Eintritt zu den meisten Veranstaltungen ist in den Dauer- oder Tageskarten enthalten, wie LGS-Geschäftsführer Florian Herrmann betonte.
Promi-Talk mit Harald Lesch
Zum Tag der Sonnenwende am 21. Juni wird es einen wissenschaftlichen Promi-Talk mit ZDF-Moderator Harald Lesch und Christoph Biermann von der «Sendung mit der Maus» geben. Lesch ist gebürtiger Gießener, wuchs in der Vogelsberggemeinde Mücke auf und kennt damit auch die Region Oberhessen sehr gut.
Noch sind nicht alle Namen der Künstlerinnen und Künstler bekannt, die im Rahmenprogramm auftreten werden. Daran werde im Hintergrund noch gearbeitet, erklärte LGS-Veranstaltungsleiter Volker Schwarz. Roland Kaiser und Co. werden aber aller Voraussicht nach nicht dabei sein. «Wir sind kein Hessentag», betonte Schwarz und verwies auf die eigentliche Ausrichtung der Landesgartenschau und das vorhandene Budget.