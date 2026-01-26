Vögel

Mehr als 100 Vogelarten schon im Januar in Hessen gesichtet

Noch ist Winter, doch schon jetzt lassen sich viele Vögel im Garten beobachten. Warum Zugvögel inzwischen früher zurückkehren und was beim Heckenschnitt zu beachten ist.

Im Frühling beginnt für die Vögel auch die Brutzeit. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Im Frühling beginnt für die Vögel auch die Brutzeit. (Archivbild)

Wetzlar/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Januar neigt sich so langsam dem Ende zu und damit rückt auch das Frühlingserwachen immer näher. Bereits jetzt können an Futterhäusern in Gärten und Siedlungsbereichen schon viele Vögel beobachtet werden, wie ein Sprecher des Naturschutzbunds (Nabu) Hessen mitteilte. 

Allein bei einer Aktion am vorletzten Wochenende hätten Menschen hessenweit mehr als 100 verschiedene Vogelarten gesichtet, wie aus einer Zusammenstellung auf der Internetseite des Nabu hervorgeht. Am häufigsten beobachtet wurde der Haussperling. Danach folgten die Kohlmeise, die Blaumeise und an vierter Stelle die Amsel. Nach Angaben des hessischen Umweltamts können in der noch herrschenden Winterzeit überwiegend Standvögel, die ganzjährig in Hessen vorkommen, beobachtet werden.

Immer mehr Kraniche überwintern auch in Hessen

Das eigentliche Frühlingserwachen zeige sich dann mit Beginn der Vogelbalz, die von Mitte Februar bis Ende März dauert. Da die Tageslänge der entscheidende Auslöser für den Beginn der Vogelbalz ist, startet diese nach Angaben des Nabu immer im selben Zeitraum. 

Dass die Vögel auch schon in den Wintermonaten in Hessen aktiv sind, ist nach Angaben des hessischen Umweltsamts nicht ungewöhnlich. Allerdings: Durch den Klimawandel kehren Zugvögel mittlerweile etwa drei Wochen früher als noch vor 40 Jahren nach Hessen zurück, so der Nabu. Aktuell seien hessenweit bereits sehr viele Kraniche zu beobachten. Durch die immer milder werdenden Winter überwinterten die Zugvögel zum Teil sogar in Hessen.

Hecke schneiden noch bis Ende Februar möglich

Da für die Vögel zum jetzigen Zeitpunkt noch Winter ist, lohnt sich den Naturschützern zufolge eine Fütterung im eigenen Garten nach wie vor. Denn die Vögel brauchen viel Nahrung, um ihre Körpertemperatur von 38 bis 42 Grad aufrechterhalten zu können.

Wer im Garten noch seine Hecke schneiden möchte, sollte dies bis Ende Februar getan haben. Ab dem 1. März bis Ende September ist der Heckenschnitt wegen der Brutzeit der Vögel verboten.

