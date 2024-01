Mehr als 12.000 Menschen in Gießen bei Demo gegen rechts

Gießen (dpa/lhe) - In Gießen haben am Samstag weit mehr Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD protestiert, als ursprünglich erwartet. Die Polizei sprach von mehr als 12.000 Demonstranten, das waren ähnlich viele wie in Kassel. Aufgerufen zu der Kundgebung unter dem Motto «Gießen wehrt sich! Nie wieder ist jetzt!» hatte das Bündnis «Gießen bleibt bunt.» Damit gingen in den vier hessischen Städten Frankfurt, Kassel, Gießen und Limburg nach Zählungen der Polizei zusammen mehr als 60.000 Menschen auf die Straße. Die größte Kundgebung fand in Frankfurt statt, wo sich nach Polizeiangaben rund 35.000 an einer Demonstration am und um den Römer beteiligten.