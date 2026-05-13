Turnen

Mehr als 12.000 Sportler feiern Landesturnfest am Bodensee

Gerätturnen, Trampolin, Shows und ein Festzug: Mehr als 12.000 Sportler verwandeln Konstanz von heute an in eine Turn-Hochburg. Auch eine frühere Europameisterin ist mittendrin.

Botschafterin beim Landesturnfest: Elisabeth Seitz Foto: Marijan Murat/dpa
Botschafterin beim Landesturnfest: Elisabeth Seitz

Konstanz (dpa) - Mit mehr als 12.000 aktiven Teilnehmern startet in Konstanz und Kreuzlingen die größte Breitensportveranstaltung Baden-Württembergs: das Landesturnfest. Bis zum 17. Mai werden Tausende Besucher am Bodensee erwartet. Die Eröffnung findet heute (19.00 Uhr) mit einem Festzug und einer Feier im Konstanzer Stadtteil Klein Venedig statt. 

Bild

«Ich bin mit den Landesturnfesten in Baden-Württemberg aufgewachsen und freue mich sehr, dass ich jetzt als Botschafterin etwas zurückgeben kann», sagte die frühere Europameisterin Elisabeth Seitz. «Der Turnsport mit seinen Werten fasziniert und hat Vorbildfunktion, insbesondere für die vielen jungen Menschen in den Vereinen.» Die 32-Jährige kündigte an, an allen Tagen vor Ort zu sein. Die Veranstalter sehen in ihr eine Verbindung zwischen Spitzen- und Breitensport.

Wettkämpfe und Mitmachangebote

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

An fünf Tagen stehen Wettkämpfe an, darunter Gerätturnen, Trampolin, Rhönrad, Faustball und Beachvolleyball. Höhepunkt ist ein Bundesliga-Wettkampf im Gerätturnen der Frauen am Samstag. Zudem sind Mitmachangebote und Shows wie die Turnfestgala geplant.

Bild

Laut Veranstalter beteiligen sich 675 Vereine aus Deutschland sowie aus mehreren europäischen Ländern und Kanada. Es werden rund 2.000 Helfer im Einsatz sein. Das Landesturnfest findet alle zwei Jahre statt. Ausrichter sind abwechselnd der Badische Turner-Bund und der Schwäbische Turnerbund.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Turn-Held Toba macht Schluss: Bald Trainer
Rücktritt angekündigt

Turn-Held Toba macht Schluss: Bald Trainer

Der «Hero de Janeiro» beendet seine Turn-Karriere. Andreas Toba wird bei der EM in Leipzig letztmals für Deutschland antreten. Dann will der 34-Jährige sein Wissen weitergeben - als Landestrainer.

16.05.2025

Turn-Bundestrainer über Skandal: Situation ist «schwierig»
DTB-Pokal

Turn-Bundestrainer über Skandal: Situation ist «schwierig»

Der DTB-Pokal in Stuttgart wird von den Missbrauchsenthüllungen im Turnen zwar nicht überschattet. Die Vorwürfe und die Aufarbeitung schwingen im Vorfeld aber mit und sorgen für gedämpfte Erwartungen.

26.03.2025

Turn-Skandal: Staatsanwaltschaft durchsucht Objekte
Missstände

Turn-Skandal: Staatsanwaltschaft durchsucht Objekte

Gegen zwei Turn-Trainerinnen wird ermittelt - laut Staatsanwaltschaft geht es um den Versuch der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

24.03.2025

Nach Turn-Skandal: Ex-Biles-Trainerin startet mit Schwung
Missbrauchsvorwürfe

Nach Turn-Skandal: Ex-Biles-Trainerin startet mit Schwung

Aimee Boorman übernimmt im Stuttgarter Krisenzentrum eine brisante Aufgabe. Womöglich sorgt die frühere Trainerin von Turn-Superstar Simone Biles aber für einen Stimmungswandel.

19.03.2025

Missstände am Mannheimer Turn-Stützpunkt? «Einfach Horror»
Erneute Vorwürfe

Missstände am Mannheimer Turn-Stützpunkt? «Einfach Horror»

Der Turnsport in Deutschland kommt nach den Enthüllungen von Stuttgart nicht zur Ruhe. Nun äußern sich zwei Athletinnen zu Vorgängen in Mannheim.

30.01.2025