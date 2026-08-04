Fußball-Bundesliga

Mehr als 30 Grad - Demirovic: «Ich hasse es, ich hasse es»

Hohe Temperaturen mag Stuttgarts Stürmer Ermedin Demirovic allenfalls im Urlaub. Aber Hitze bei der Saisonvorbereitung? Dazu hat er eine klare Meinung.

Erst die Hitze bei der WM im Trikot von Bosnien-Herzegowina und jetzt im Trainingslager des VfB Stuttgart: Stürmer Demirović «hasst» sehr hohe Temperaturen. (Archivbild) Foto: Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa
Erst die Hitze bei der WM im Trikot von Bosnien-Herzegowina und jetzt im Trainingslager des VfB Stuttgart: Stürmer Demirović «hasst» sehr hohe Temperaturen. (Archivbild)

Stuttgart/Grassau (dpa) - Da nutzen all die Trinkpausen nichts: Stürmer Ermedin Demirovic (28) kann die Hitze im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart nicht ausstehen. «Ich hasse es, ich hasse es. Ich kann es gar nicht ab», sagte der bosnische WM-Teilnehmer in Grassau am Chiemsee bei mehr als 30 Grad Celsius im Schatten. 

Regenerieren im Eisbad

«Ich habe lieber Regen, 17 Grad, so bisschen leichter Nieselregen. Das habe ich lieber», erzählte Demirovic. Die hohen Temperaturen würden ihm im Urlaub gefallen - aber offensichtlich nicht beim Training. Sprach's und ging in die Mittagspause. Um zu schlafen, zu regenerieren - und ein Eisbad zu nehmen.

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