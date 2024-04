Mehr als 320 Kommunen nutzen Spezialkarten zu Starkregen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als 320 hessische Kommunen verfügen inzwischen über spezielle Karten für einen besseren Schutz vor den Folgen von Starkregen. Diese sogenannten Fließpfadkarten sind besonders gut für kleinere Kommunen geeignet und zeigen, welche Straßen oder Plätze bei Starkregen besonders gefährdet sind, wie das Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. In insgesamt 324 der mehr als 420 hessischen Kommunen lägen Fließpfadkarten vor, damit seien alle Interessenten nun mit diesen Informationen ausgestattet. Seit der Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 sei das Bewusstsein für diese Art von Bedrohung deutlich gestiegen.