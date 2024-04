Mehr als 4190 Menschen beim Sicherheitstag kontrolliert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem länderübergreifenden Sicherheitstag sind in Hessen am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag knapp 4200 Menschen von der Polizei kontrolliert worden. 20 Männer und Frauen wurden vorläufig festgenommen sowie 18 Haftbefehle vollstreckt, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Demnach waren rund 1170 Ermittler der hessischen Polizei, der Bundespolizei sowie des Zolls im Einsatz.